G7 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika
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G7 Liderler Zirvesi başladı

26.06.2022 15:02
G7 Liderler Zirvesi başladı

G7 Liderler Zirvesi için dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana G7 Dönem Başkanlığını yürüten Almanya'nın ev sahipliğinde, Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda bir araya geldiler.

G7 Liderler Zirvesi için dünyanın en güçlü 7 ekonomisine sahip ülkelerin liderleri, 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana G7 Dönem Başkanlığını yürüten Almanya'nın ev sahipliğinde, Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda bir araya geldiler.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı'nda başladı. G7 Liderler Zirvesi'nin 26-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği öğrenilirken, zirvenin ana konuları arasında Rusya'nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO'nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi. Ukrayna'daki savaşın küresel sonuçlarının da ele alınacağı zirvede, artan enerji fiyatları ve gıda krizi zirvenin önemli konu başlıkları arasında bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına yeni yaptırım kararı alındığını belirterek, G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın altın ithalatını yasaklayan kararın açıklanacağını ifade etti.

G7 Liderleri Zirvesi'ne ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanları, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) de katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise zirvede video konferans yöntemiyle yer alacak. Ayrıca Almanya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika'yı da zirveye davet etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek G-7 Liderler Zirvesi için 18 binden fazla polis görev alırken, protestocuların zirvenin yapılacağı Elmau Şatosuna ulaşmamaları için 16 kilometre uzunluğunda bir güvenlik bariyeri oluşturuldu. - BAVYERA

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Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı Son dakika haber! G7 ülkelerinden Rus altınının ithalatını yasaklama kararı G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor G7 Liderler Zirvesi Almanya'da başlıyor
Kaynak: İHA

Bavyera, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika G7 Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

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