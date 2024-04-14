G7 Ülkeleri İran'ın İsrail'e Yönelik Saldırısını Kınadı

Politika

G7 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride, " İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılması yönünde adım atmıştır" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bir araya gelen G7 ülkeleri, ortak bildiri yayınladı. Bildiride G7 liderlerinin İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınadığı belirtilerek, "İran, İsrail'e doğru yüzlerce insansız hava aracı ve füze ateşlemiştir. İsrail, ortaklarının da yardımıyla bu saldırıyı püskürtmüştür" denildi.

G7 liderlerinin İsrail ile tam dayanışma içinde olduğu ifade edilen bildiride, G7 ülkeleri İsrail'in güvenliğine yönelik taahhütlerini bir kez daha teyit ettiklerini vurguladı. İran'ın eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılması yönünde adım attığı aktarılan bildiride, İran'ın eyleminin kontrol edilemeyen bir bölgesel tırmanışa yol açma riski taşıdığı vurgulanarak, bundan kaçınması çağrısında bulunuldu. Bildiride, "Durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla İran ve vekillerinden saldırılarına son vermelerini talep ediyor ve daha fazla istikrarsızlaştırıcı girişimlere karşılık olarak ilave tedbirler almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.

" Gazze'deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz"

Toplantıda, İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaların da ele alındığı ifade edilen bildiride, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkes, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması için çalışmaya devam etmek ve ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırmak da dahil olmak üzere Gazze'deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz" denildi. - WASHINGTON