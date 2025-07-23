Gabbard'dan Obama'ya Suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eski Başkan Barack Obama yönetiminin Rusya'nın 2016 seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasına yardım ettiği yönünde yalan iddialar üretmekle suçlandığı yeni belgeler yayımladı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki 2016 başkanlık seçimleri ile ilgili kriz devam ediyor. Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesine ait bir raporun gizliliğini kaldırarak kamuoyu ile paylaştı. Raporda, Obama yönetiminin 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump'ı desteklediği yönünde tamamen asılsız iddialar uydurduğu ve yalan olduğu bilinmesine rağmen doğrudan Obama'nın direktifiyle propaganda için kullandığı iddiaları yer aldı. Belgelerin ABD tarihinde istihbaratın bir silah olarak kullanılması ve siyasallıştırılmasının en vahim örneğine ilişkin yeni deliller sunduğunu ifade eden Gabbard, "Bu rapor, Obama yönetiminin Ocak 2017 tarihli İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesini (ICA) nasıl bilinçli bir şekilde uydurduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus hükümetinin Başkan Trump'ın 2016 seçimlerini kazanmasına yardım ettiği yalanını nasıl yaydığını ortaya koyuyor. Amerikan halkının iradesini baltalamak için medya ortaklarıyla birlikte çalışarak bunu yaydılar ve Başkan Trump'ın meşruiyetini zayıflatmak için yıllar süren bir darbe planını fiilen uygulamaya koydular" dedi.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeyken hazırlanan raporda, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Trump lehine çalıştığı yönündeki tespitin "niteliksiz raporlardan birinde geçen yetersiz, belirsiz ve doğrulanamaz bir cümle parçasına dayandığı" ifade edildi. Trump yönetiminin raporun gizliliğini kaldırma kararını eleştiren Senato İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Virginia Senatörü Mark Warner, CIA'in Rusya'nın hedefleri konusundaki bulgularını destekleyen bir Kongre raporu da olduğuna dikkat çekti. Gizliliği kaldırılan belgenin Cumhuriyetçi yanlısı ve taraflı olduğunu savunan Warner, Trump yönetimini Epstein belgeleri hariç her şeyin gizliliğini kaldırmaya hazır olmakla suçladı.

"Belgeler Adalet Bakanlığı ve FBI ile paylaşıldı"

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, paylaşımından birkaç saat sonra Beyaz Saray'da bir basın toplantısına katılarak, gizliliği kaldırılmış halini yayımladığı belgelerin Adalet Bakanlığı ve FBI ile de paylaşıldığını duyurdu. Gabbard, "Bu belgelerin tamamını Adalet Bakanlığı'na ve FBI'a sevk ettik ve bu delillerin doğurabileceği muhtemel cezai sonuçları gözden geçirmeleri için bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Gabbard, "Bulduğumuz ve yayımladığımız deliller doğrudan, bu istihbarat değerlendirmesinin hazırlanmasında Başkan Obama'nın başı çektiğini göstermektedir. Bu gerçeği doğrulayan birden fazla kanıt ve istihbari bilgi mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Gabbard, "Obama yönetimi, Başkan Trump henüz göreve başlamadan önce onu itibarsızlaştırmak amacıyla, istihbaratı ağır bir şekilde siyasallaştırdı ve manipüle etti. Bu da nihayetinde Amerikan halkının iradesinin gasp edilmesi manasına geliyor" dedi.

Trump, Obama'yı darbe girişimi yapmakla suçlamıştı

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'daki basın toplantısında Obama'yı ülkeye ihanetle suçlamış ve 2016 başkanlık seçimleri sürecinde kendisini Rusya ile ilişkilendirmek amacıyla yürütülen kampanyaya liderlik eden ismin Obama olduğunu ileri sürmüştü. Obama'nın suçlu olduğunu ve yargılanması gerektiğini söyleyen Trump, "Obama'nın ihanet içerisinde olduğuna yönelik tartışmasız kanıtlar var. Obama, bir darbe girişimine liderlik etmeye çalışıyordu. Bunu Hillary Clinton ve diğerleriyle birlikte yaptı. Ama başlarında Obama vardı" demişti.

"Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır"

Obama'nın ofisi tarafından dün yapılan açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi tarafından yayımlanan belgenin Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak oyları manipüle edemediği yönündeki genel kabulün geçerliliğini ortadan kaldırmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Geçen hafta yayımlanan belgede, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştığı ancak herhangi bir oyu manipüle etmekte başarılı olamadığı yönündeki yaygın kabul gören çıkarımın aksini kanıtlayan hiçbir şey bulunmuyor. Bu tuhaf suçlamalar hem saçma hem de dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik cılız bir çabadır" denilmişti.

Geçtiğimiz cuma günü ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanan raporda, Obama yönetimi 2016 seçimlerinde Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönünde sahte istihbarat üretmekle suçlanmıştı. - WASHINGTON