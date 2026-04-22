Galibaf'tan ABD ile Ateşkes Açıklaması

22.04.2026 20:26
İran Meclis Başkanı Galibaf, ateşkesin tarafların yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile ateşkesin ancak tüm tarafların yükümlülüklerine bağlı kalmasıyla anlam kazanacağını vurgulayarak, "Ateşkes açıkça ihlal edilirken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması mümkün değildir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile devam eden ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkesin gerçek anlamda geçerli olabilmesi için tarafların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tam ve kapsamlı bir ateşkes, ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediğinde ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğunda anlam kazanır. Ateşkes açıkça ihlal edilirken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması mümkün değildir" dedi.

Askeri seçeneklerin çözüm getirmediğini vurgulayan Galibaf, "Askeri saldırılarla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
