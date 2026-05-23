Galibaf\'tan ABD\'ye Sert Uyarı

23.05.2026 16:50
İran'ın başmüzakerecisi Galibaf, ABD'nin savaş provokasyonlarına karşı uyarıda bulundu.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır" dedi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik yürütülen çabalar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Munir, İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerin son durumu ele alındı.

"Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti"

Galibaf görüşmede, "Biz özellikle hiç dürüst olmayan ve kendisine güven duyulmayan bir taraf karşısında milletimizin ve ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında cesaret ve otoriteyle İran milletini savunduğu gibi İran'ın meşru haklarını elde etmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için diplomasi alanında da akıl ve güçle çaba gösterecektir. Ordu, barışın değerini herkesten daha iyi bilir, ancak aynı ordu, ülkesinin onurunun ve haklarının çiğnenmesine asla izin vermez" ifadelerini kullandı. Galibaf, "Müzakere yürütürken ABD savaş başlattı, şimdi ise savaşı bitirmek için müzakere edelim diyor. Sizin arabuluculuğunuzla sağlanan bir ateşkes vardı, ABD sözünü tutmadı ve deniz ablukası uyguladı, şimdi de bunu kaldırmaya çalışıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, Son Dakika

