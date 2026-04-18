Galibaf'tan Hürmüz Boğazı Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ablukasını eleştirerek, geçişlerin sınırlandırılabileceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Bugün boğazdan geçişler mümkünse, bunun nedeni boğazın kontrolünün bizde olmasıdır. Amerikalılar birkaç gündür abluka ilan ediyorlar; bu, düşüncesizce ve cehaletten kaynaklanan bir karardır. Eğer ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler kesinlikle sınırlandırılacaktır" dedi.

İran Meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD-İran müzakerelerine ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Galibaf yayınlanan görüntülü açıklamasında İran halkına hitap ederek, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakereler sırasında ABD ordusunun Hürmüz'de mayın temizliği çalışmaları başlattığına yönelik iddialara değindi. Galibaf, "Aziz İran halkı, Hürmüz Boğazı (İran) İslam Cumhuriyeti'nin kontrolündedir. ABD'nin mayın temizleme girişimine kararlı şekilde karşılık verdik ve bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirdik. Durum çatışma aşamasına kadar geldi ancak düşman geri çekildi" dedi.

Galibaf, müzakere heyetine ABD unsurlarının derhal geri çekilmesine yönelik çağrılarda bulunduklarını hatırlatarak, "İslamabad'da ABD heyetine, eğer onların mayın tarama gemisi bulunduğu yerden bir adım ileri giderse kesinlikle ateş açacağımızı söyledim. 15 dakika süre istediler, geri dönmeleri için talimat aldılar ve geri çekildiler" ifadelerini kullandı.

"ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz'deki geçişler sınırlandırılacaktır"

İran Meclis Başkanı, "Bugün boğazdan geçişler mümkünse, bunun nedeni boğazın kontrolünün bizde olmasıdır. Amerikalılar birkaç gündür abluka ilan ediyorlar; bu, düşüncesizce ve cehaletten kaynaklanan bir karardır. Başkaları Hürmüz Boğazı'ndan geçebilirken bizim geçemememiz mümkün değildir" dedi.

Galibaf, "Eğer ABD ablukayı kaldırmazsa, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler kesinlikle sınırlandırılacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu’dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe yönetimine sert tepki
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu Polis memurunun kızı babasına ait silahla kendini vurdu
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Felipe Melo’dan Fenerbahçe’ye ’’Rize çayı’’ göndermesi Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

22:34
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
21:58
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 22:41:47. #7.12#
SON DAKİKA: Galibaf'tan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.