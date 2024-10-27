Gallant: Askeri Güç Her Hedefine Ulaşamaz - Son Dakika
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Politika

Gallant: Askeri Güç Her Hedefine Ulaşamaz

İsrail Savunma Bakanı Gallant, esirlerin geri dönmesi için acı verici tavizler gerektiğini belirtti.

27.10.2024 16:28
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, her hedefe askeri güç kullanarak ulaşılamayacağını söyleyerek, "Esirlerin evlerine dönmesi acı verici tavizler gerektiriyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkesinde katıldığı bir törende konuşma yaptı. İran'a yönelik "hassas, ölümcül ve şaşırtıcı" saldırı ile İsrail'in net bir mesaj verdiğini belirten Gallant, "İsrail'in uzun kolu bize zarar vermeye çalışan herkese ulaşacaktır. Bizim için çok uzak bir yer yok" dedi.

Hizbullah'ın darbe almaya devam ettiğini söyleyen Gallant, "Komuta zinciri ortadan kaldırıldı, roket ve füze gücünün çoğu yok edildi. Kuvvetleri sınırdan geri çekildi. Bu gruplar artık İran'ın elinde etkili bir araç değil" ifadelerini kullandı.

Her hedefe askeri güç kullanarak ulaşılamayacağının atını çizen Gallant, "Esirlerin evlerine dönmesi acı verici tavizler gerektiriyor. Bunu esirler için, aileleri için, ölen askerler için, IDF'nin mirası ve Yahudi değerleri ile ulusal değerler için yapmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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