Garamendi'den Gazze'ye Soykırım İfası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Garamendi'den Gazze'ye Soykırım İfası

26.07.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li John Garamendi, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek İsrail'in açlık politikalarını kınadı.

ABD Kongresi'nin Demokrat üyesi John Garamendi, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin yaptığı açıklamada, " İsrail'in, insani yardıma izin verme konusundaki tehlikeli ve kasıtlı başarısızlığının neden olduğu açlığa bakıp da, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırımı görmemek imkansız. Bu sona ermeli" dedi.

ABD Kongresi'nin Demokrat üyesi John Garamendi Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Garamendi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, insani yardıma izin verme konusundaki tehlikeli ve kasıtlı başarısızlığının neden olduğu açlığa bakıp da, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırımı görmemek imkansız. Gazze, çocuklar ve yetişkinler arasında yaygın açlığın yaşandığı, insanların üçte birinin günlerce yemek yemeden yaşamak zorunda kaldığı ve birçoğunun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü yıkıcı, insan eliyle yapılmış bir kriz içinde. Bu sona ermeli" dedi.

"İsrail'in Filistinlilere yeterli miktarda gıda ulaştıracak hem imkanı hem de gücü var"

Gıda malzemelerinin Gazze Şeridi'nde derhal ve kolayca temin edilebileceğini vurgulayan John Garamendi, "Bu yılın başlarında, 3.5 milyon insana, yani Gazze'nin tüm nüfusuna yetecek miktarda, 60 bin metrik tonluk ABD gıda yardımının depolarda beklediği ve hiç dokunulmadığı ortaya çıktı. Bunun nedeni Trump'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) feshetmesiydi. Şimdi İsrailli yetkililerden, İsrail'in yardımı dağıtmamasına gerekçe olarak öne sürdüğü Hamas'ın düzenli olarak yardımı çaldığı iddiasının çok az kanıta dayandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İsrail'in Filistinlilere yeterli miktarda gıda ulaştıracak hem imkanı hem de gücü var. Aynı zamanda, bunu sağlamak uluslararası hukuka göre bir yükümlülük. Gazze'yi beslememek, Başbakan Netanyahu'nun verdiği bir karardır" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin, silahları masum sivillere karşı kullanan bir ülkeye silah sağlamaması gerektiğini savundum"

Gazze Şeridi'ndeki açlığa vurgu yapan Kongre Üyesi Garamendi, "Bu tür bir açlığı gördüm. Barış Gönüllüleri'nde görev yaparken, açlığın bir çocuğa neler yaptığını ilk elden gördüm. İsrail'in bu savaşı durdurması ve Gazze'deki yıkıcı insani krizi ele alması çağrısını defalarca yaptım. İsrail'e askeri desteğe karşı oy kullanan az sayıdaki üyeden biriydim; çünkü ABD'nin, silahları masum sivillere karşı pervasızca kullanan bir ülkeye daha fazla silah sağlamaması gerektiğini savundum. Ayrıca, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatlarını derhal yeniden başlatmasını talep eden 94 meslektaşımla birlikte hareket ettim. İnsani yardımın Gazze'deki halka hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak konusunda ABD'nin etik bir sorumluluğu olduğuna inandığım için İsrail'e silahlarının gönderilmesini engellemek yönünde oy kullandım" açıklamasını yaptı.

"ABD artık İsrail'e yıkıcı bombalar ve mühimmat sağlamamalıdır"

ABD yönetimine çağrı yapan John Garamendi, "İsrail'in yaptığı, Gazze'deki topluluklara yönelik son derece yıkıcı bir saldırıdır. ABD artık İsrail'e yıkıcı bombalar ve mühimmat sağlamamalıdır. İsrail'in gerekli insani yardımı derhal sağlaması ve Gazze'deki kasıtlı aç bırakmayı durdurması yönündeki çağrımı kesin bir dille yineliyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Garamendi'den Gazze'ye Soykırım İfası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Berlin’de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı’nı açın Berlin'de Gazze için gösteri: Refah Sınır Kapısı'nı açın
Bomba iddia İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde Bomba iddia! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’i eleme ihtimali tahmin edildi Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i eleme ihtimali tahmin edildi
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
Okan Buruk’tan Donnarumma iddialarına cevap Okan Buruk'tan Donnarumma iddialarına cevap
Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş Teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırısı Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notunu açıkladı Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Kahramankazan’da feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti Kahramankazan'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

20:43
Bursa’da alevler hızla ilerliyor Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
Bursa'da alevler hızla ilerliyor! Makam araçları yanmaktan son anda kurtuldu
19:39
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler Sınıra fil konuşlandırıldı
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı
19:39
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
16:07
Bahçeli’den YPGPYD’ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
14:51
Randevu alacaklar dikkat MHRS’de yeni dönem resmen başladı
Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem resmen başladı
08:00
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
07:51
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
07:46
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü
Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
07:44
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
01:46
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
01:18
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup
İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
00:59
Ankara’da fabrika alev alev yandı
Ankara'da fabrika alev alev yandı
00:43
Hatay’dan acı haber Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
00:27
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Abdullah Gül: Dünya hiç görülmediği kadar tehlikeli bir dönemden geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 22:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: Garamendi'den Gazze'ye Soykırım İfası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.