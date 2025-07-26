Garamendi'den Gazze'ye Soykırım İfası

ABD Kongresi'nin Demokrat üyesi John Garamendi, Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin yaptığı açıklamada, " İsrail'in, insani yardıma izin verme konusundaki tehlikeli ve kasıtlı başarısızlığının neden olduğu açlığa bakıp da, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırımı görmemek imkansız. Bu sona ermeli" dedi.

ABD Kongresi'nin Demokrat üyesi John Garamendi Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Garamendi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, insani yardıma izin verme konusundaki tehlikeli ve kasıtlı başarısızlığının neden olduğu açlığa bakıp da, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırımı görmemek imkansız. Gazze, çocuklar ve yetişkinler arasında yaygın açlığın yaşandığı, insanların üçte birinin günlerce yemek yemeden yaşamak zorunda kaldığı ve birçoğunun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü yıkıcı, insan eliyle yapılmış bir kriz içinde. Bu sona ermeli" dedi.

"İsrail'in Filistinlilere yeterli miktarda gıda ulaştıracak hem imkanı hem de gücü var"

Gıda malzemelerinin Gazze Şeridi'nde derhal ve kolayca temin edilebileceğini vurgulayan John Garamendi, "Bu yılın başlarında, 3.5 milyon insana, yani Gazze'nin tüm nüfusuna yetecek miktarda, 60 bin metrik tonluk ABD gıda yardımının depolarda beklediği ve hiç dokunulmadığı ortaya çıktı. Bunun nedeni Trump'ın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) feshetmesiydi. Şimdi İsrailli yetkililerden, İsrail'in yardımı dağıtmamasına gerekçe olarak öne sürdüğü Hamas'ın düzenli olarak yardımı çaldığı iddiasının çok az kanıta dayandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İsrail'in Filistinlilere yeterli miktarda gıda ulaştıracak hem imkanı hem de gücü var. Aynı zamanda, bunu sağlamak uluslararası hukuka göre bir yükümlülük. Gazze'yi beslememek, Başbakan Netanyahu'nun verdiği bir karardır" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin, silahları masum sivillere karşı kullanan bir ülkeye silah sağlamaması gerektiğini savundum"

Gazze Şeridi'ndeki açlığa vurgu yapan Kongre Üyesi Garamendi, "Bu tür bir açlığı gördüm. Barış Gönüllüleri'nde görev yaparken, açlığın bir çocuğa neler yaptığını ilk elden gördüm. İsrail'in bu savaşı durdurması ve Gazze'deki yıkıcı insani krizi ele alması çağrısını defalarca yaptım. İsrail'e askeri desteğe karşı oy kullanan az sayıdaki üyeden biriydim; çünkü ABD'nin, silahları masum sivillere karşı pervasızca kullanan bir ülkeye daha fazla silah sağlamaması gerektiğini savundum. Ayrıca, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatlarını derhal yeniden başlatmasını talep eden 94 meslektaşımla birlikte hareket ettim. İnsani yardımın Gazze'deki halka hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak konusunda ABD'nin etik bir sorumluluğu olduğuna inandığım için İsrail'e silahlarının gönderilmesini engellemek yönünde oy kullandım" açıklamasını yaptı.

"ABD artık İsrail'e yıkıcı bombalar ve mühimmat sağlamamalıdır"

ABD yönetimine çağrı yapan John Garamendi, "İsrail'in yaptığı, Gazze'deki topluluklara yönelik son derece yıkıcı bir saldırıdır. ABD artık İsrail'e yıkıcı bombalar ve mühimmat sağlamamalıdır. İsrail'in gerekli insani yardımı derhal sağlaması ve Gazze'deki kasıtlı aç bırakmayı durdurması yönündeki çağrımı kesin bir dille yineliyorum" dedi. - WASHINGTON