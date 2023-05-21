Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili seçilince, Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi

Parktaki tartışma kana bulandı! Öldüren 14, ölen ise henüz 13 yaşındaydı

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim bölgesinde yer alan Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞISIN"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kadıköy'de "Büyük hayal kırıklığısın" tepkisiyle karşılaştı.

BAZI VATANDAŞLAR YUHALADI

Çevredeki bazı vatandaşlar ise Hulki Cevizoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi.

OLAY SONRASI CEVİZOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan AK Partili Hulki Cevizoğlu, "Bugün Kadıköy'e gittik. Soru soran tüm vatandaşlarımıza çok net ve ikna edici yanıtlar verdim. Herkes mutlu oldu. Fikir sahibi olmadan küfür sahibi olan sadece bir (1) kişinin provokasyon girişimine de alet olmadık" ifadelerini kullandı.