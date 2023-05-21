Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili seçilince, Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi - Son Dakika
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili seçilince, Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi

21.05.2023 11:59

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim çalışmaları için gittiği Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi. Bir vatandaşın "Büyük hayal kırıklığısın" sözleriyle tepki gösterdiği Cevizoğlu bazı vatandaşlar tarafından ise yuhalandı.

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim bölgesinde yer alan Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞISIN"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kadıköy'de "Büyük hayal kırıklığısın" tepkisiyle karşılaştı.

BAZI VATANDAŞLAR YUHALADI

Çevredeki bazı vatandaşlar ise Hulki Cevizoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi.

OLAY SONRASI CEVİZOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan AK Partili Hulki Cevizoğlu, "Bugün Kadıköy'e gittik. Soru soran tüm vatandaşlarımıza çok net ve ikna edici yanıtlar verdim. Herkes mutlu oldu. Fikir sahibi olmadan küfür sahibi olan sadece bir (1) kişinin provokasyon girişimine de alet olmadık" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu vatandaşlar tarafından protesto edildi
YORUMLAR (4)
  • Gizem Sturdy: O kadar çok beyinlerini kiraya vermişler ki gerçekleri göremiyorlar , görenleri de hazmedemiyorlar, yazık.. Her şeyden önce Türkiye'nin bekası gelir.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • suna genç: adam en kral Atatürkçü ve bu tercihini aslında o kesimin çok iyi düşünmesi lazım Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
  • Erhan Ateş: Adamlar değişiyor ama chp zihniyeti asla değişmiyor. Söylemler aynı sözde ychp ama alakası yok. Hep bir baskı dikta hazımsızlık iftira çamur Cevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili seçilince, Kadıköy'de vatandaşlar tarafından protesto edildi - Son Dakika
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