Gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan birlikte katıldı

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, 1 Haziran'da hayatını kaybetti. Barlas için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN TÖRENE FİDAN İLE BİRLİKTE GİTTİ

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıraBarlas'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Erdoğan törene dün akşam açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirdiği eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte gitti.

MAKAM ARACINDAN İNDİĞİ GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından indiği görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Barlas'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.