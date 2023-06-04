İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, 1 Haziran'da hayatını kaybetti. Barlas için bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıraBarlas'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Erdoğan törene dün akşam açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirdiği eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile birlikte gitti.
Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından indiği görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi. Barlas'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika › Politika › Gazeteci Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan birlikte katıldı - Son Dakika