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Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Son Güncelleme: 01.11.2023 14:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Tolga Şardan'ın 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında resen soruşturma başlattı. Şardan gözaltına alındı.

Özden ATİK/ İSTANBUL, İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Tolga Şardan hakkında " "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Şardan,  "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan'ın gözaltına alındığı da bildirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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