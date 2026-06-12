Gazi Yakup Bey'i Anma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Yakup Bey'i Anma Töreni Gerçekleşti

Gazi Yakup Bey\'i Anma Töreni Gerçekleşti
12.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu'nun fethinin 672. yıldönümünde anma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lapseki'nin Çardak beldesinde düzenlenen Gazi Yakup Bey'i anma törenlerine katıldı.

Kurtulmuş'un himayesinde Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilecek Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Tören kapsamında ilk olarak Lapseki'nin Çardak beldesinde bulunan Gazi Yakup Bey'i anma programı düzenlendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş beldeye gelişinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MKYK Üyesi Fatih Şahin, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Kurtulmuş daha sonra vatandaşlarla beraber mehter takımının eşliğinde belde merkezine kadar yürüdü. Yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler ve gaziler de yer aldı.

Gazi Yakup Bey Camisi ve Türbesi'ne geçilmesinin ardından burada Kur'an-ı Kerim okundu, Gazi Yakup Bey dualarla anıldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çanakkale, Politika, Gelibolu, Lapseki, Rumeli, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazi Yakup Bey'i Anma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:12:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazi Yakup Bey'i Anma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.