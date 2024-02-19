Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim beyannamesini tanıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri kapsayan seçim beyannamesini tanıtmak amacıyla Nurdağılı ve İslahiyeli vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı'ndaki afetzedelerle buluştu, iki ilçeye yapılacak projeler ve hizmetleri anlattı.
Deprem anma ve eğitim merkezi ile vatandaş bilinçlendirilecek
Buna göre, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenleri anmak, doğal afetin yıkıcı etkilerini hatırlatarak insanları bilinçlendirmek için hayata geçirilecek Deprem Anma ve Eğitim Merkezi ile aynı zamanda mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerine de eşsiz bir eğitim fırsatı sunulacak.
Depremde yapıların büyük zarar gördüğü Nurdağı'nda, yapıların hızlıca tamamlanması için harcanan mesainin yanı sıra Başkan Fatma Şahin, yeşil alan oranını artırmak ve vatandaşın sosyal açıdan nitlelikli vakit geçirmesini sağlamak için ilçeye millet bahçesi kazandıracak.
Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanı kapsayacak yeni projeyle spor ve sosyal aktivite bir arada
"Spor şehri Gaziantep" düsturuyla yerel yönetim açısından Türkiye'ye örnek olan Başkan Şahin'in ilçeye getireceği bir diğer hizmette Kapalı Spor Salonu- Gençlik Merkezi ve Kamp Alanı Projesi olacak. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda devreye alınması planlanan bu proje ile ilçenin spor ihtiyacını gidermek ve alternatif sosyal aktivitelerini artırmak amaçlanıyor.
Diğer yandan ilçede yaşlı ve engelli bireyler için psikolojik destek merkezi, öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazanması için kütüphane, tarımdaki sulama ihtiyacı için sulama kanalları projesini hizmete almak planlanıyor.
Nurdağı'ndaki seçim beyannemasi tanıtımının ardından İslahiye'ye geçen Başkan Fatma Şahin, burada da ilçeye götürülecek hizmetler hakkında vatandaşa bilgi verdi.
Bu kapsamda Amanos Tünelleri ve Lojistik Alan Bağlantısı çalışmasıyla Güneydoğu'nun Akdeniz'e açılan kapısı olarak da bilinen Hassa Tünelleri'nin inşaat çalışmalarına başlanırken Başkan Şahin, İslahiye Kamu Çalışanlarına Lojman, Belediye Binası ve Konferans Salonu, Öğretmen Evi, Gençlik Merkezi ve Afet Toplanma Alanı projelerini de ilçede hizmete almayı hedefliyor.
Öte yandan Nurdağı'ndaki millet bahçesi projesinin bir örneğini İslahiye'de yapmayı amaçlayan Şahin'in ilçede planladığı diğer projeler ise şöyle: Fevzi Paşa İçme Suyu Projesi, Köy yollarına sıcak asfalt çalışması, Huzurlu Yaylası Tabiat Parkı, Mandıra yapımı, sulama kanalları, afetzede çiftçilere mazot ve ekipman desteği. - GAZİANTEP
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