Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kiralık Araç Temini ve Tasarruf Tedbirleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kiralık Araç Temini ve Tasarruf Tedbirleri Hakkında Açıklama Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kiralık Araç Temini ve Tasarruf Tedbirleri Hakkında Açıklama Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yer alan kiralık araç temini ve tasarruf tedbirleri hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, belediyenin rutin olarak kiralama ihaleleri yaptığı ve ihtiyaç duyulan araçları kullandığı belirtildi. Ayrıca, tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce 64 aracın iade edildiği ifade edildi.

14.05.2024 15:38
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada yer alan kiralık araç temini ve tasarruf tedbirleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Türkiye genelinde tasarruf tedbirleri açıklanmadan önce açık ihale usulüyle araç kiralanması ile gündeme gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve Nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş, ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu yıl içinde Gaziantep Büyükşehir ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir" denildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için "açık ihale usulüyle yapılan" kiralık araç teminiyle ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak araç ihtiyacımızı, satın almak yerine maliyet açısından kiralama yöntemi ile karşılamaktayız. Haberlerde konu edinilen ihaleler de bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler her yıl rutin olarak kiralama ihalelerini yapmakta ve sadece ihtiyacı olan araçları kullanmaktadır. Haberde bahsi geçen ve Nisan ayında yapılan ihaleler de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmiş, ancak bugüne kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu yıl içinde Gaziantep Büyükşehir ve iştirakleri bünyesinde kiralık olarak çalıştırılan araçların 64'ü tasarruf tedbirleri kapsamında bir ay önce iade edilmiştir. Ayrıca 2020 yılında yapılan tasarruf çalışmalarıyla daha önceki kiralık araç sayısı yaklaşık yüzde 22 oranında azaltılmış ve bu tasarruf oranı 2024 yılına kadar hem hizmet edilen nüfusun artmasına hem de hizmetlerimizde artış olmasına rağmen korunmuştur" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kiralık Araç Temini ve Tasarruf Tedbirleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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