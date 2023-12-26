 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de milyonlarca insan aç - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de milyonlarca insan aç

Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yerinden edilen ve Refah kentine gelen Filistinlilerin gidecekleri başka yerin ve yiyecekleri hiçbir şeyi olmadığını belirterek, Gazze'de milyonlarca insanın aç olduğunu söyledi. WFP'nin bölgede gıda dağıtımına devam ettiğini ifade eden AbdelJaber, dağıtılan gıdanın yeterli olmadığını vurguladı.

Gazze\'de milyonlarca insan aç
26.12.2023 - 20:20,
Abone Ol

Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, Gazze Şeridi'nde devam eden insani krize dikkat çekerek, "Gazze'de milyonlarca insan aç" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, bölgedeki insani krize dikkat çekti. AbdelJaber, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen ve Refah kentine gelen Filistinliler için "gidecekleri başka yerin ve yiyecekleri hiçbir şeyi olmadığını" belirterek, Filistinlilerin buldukları her yere çadır kurarak hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını açıkladı.

WFP'nin bölgede gıda dağıtımına devam ettiğini ifade eden AbdelJaber, dağıtılan gıdanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "Gazze'de milyonlarca insan aç" dedi. - REFAH

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze'de milyonlarca insan aç - Son Dakika


19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu

Son Dakika
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
17:03 Skandal nedeni sorguda itiraf etti! Cezaevinden çıkan adam, hayat kadınlarını öldürmeye kaldığı yerden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de milyonlarca insan aç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement