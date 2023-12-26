Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, Gazze Şeridi'nde devam eden insani krize dikkat çekerek, "Gazze'de milyonlarca insan aç" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, bölgedeki insani krize dikkat çekti. AbdelJaber, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen ve Refah kentine gelen Filistinliler için "gidecekleri başka yerin ve yiyecekleri hiçbir şeyi olmadığını" belirterek, Filistinlilerin buldukları her yere çadır kurarak hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını açıkladı.

WFP'nin bölgede gıda dağıtımına devam ettiğini ifade eden AbdelJaber, dağıtılan gıdanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "Gazze'de milyonlarca insan aç" dedi. - REFAH