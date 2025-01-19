Gazze\'deki Ateşkes Anlaşmasında Gecikme

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından Gazze Şeridi'nde TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ateşkesin, Hamas'ın vermeyi taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi İsrail'in eline geçmeden başlamaması talimatını verdi" denildi.

Gazze Şeridi'nde bugün TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşmasında son dakika pürüz çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gece boyunca "serbest bırakılması beklenen esirlerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Netanyahu ateşkesin, Hamas'ın vermeyi taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi İsrail'in eline geçmeden başlamaması talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan "teknik neden" açıklaması

Hamas'tan Netanyahu'nun ateşkes talimatının ardından yapılan açıklamada, gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız" denildi.

İsrailli yetkililere göre 3 kadın esirin ateşkesin ilk günü olan bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanıyor, ancak Hamas'ın dün öğleden sonra esirlerin isimlerini bildirmiş olması gerekiyordu. - TEL AVİV