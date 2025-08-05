Gazze'deki İnsanlık Dramı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'de insanların açlıktan kırıldığını ve soykırıma maruz bırakıldığını belirterek, Gazzelilere bir su dahi ulaştırılamamasını "utanç verici bir durum" olarak nitelendirdi.

Demir'in, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısına, Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcileri de eşlik etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının her geçen gün ciddi boyutlara çıktığına dikkati çeken Demir, İsrail'in Gazze'yi işgal kararı aldığını söyledi.

Şahzade Demir, Gazze'de insanların açlıktan kırıldığını ve soykırıma maruz bırakıldığını vurgulayarak, Gazzelilere bir su dahi ulaştırılamamasını "utanç verici bir durum" olarak nitelendirdi.

Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcileri ise Gazze'ye insani yardım koridoru açılması amacıyla TBMM'ye çağrıda bulunmak üzere 10 Ağustos Pazar günü Ankara Güvenpark'tan TBMM'ye yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu.