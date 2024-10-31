Geçit: "Sağlıklı ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Geçit: "Sağlıklı ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz"

Geçit: "Sağlıklı ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz"

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Sadrettin Konaevi Kız Anadolu İmar Hatip Lisesinde düzenlenen 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık' eğitiminde öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr.

31.10.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Sadrettin Konaevi Kız Anadolu İmar Hatip Lisesinde düzenlenen 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık' eğitiminde öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çevre ve doğa bilincine sahip bir nesil inşa edip, geleceğe güzel bir dünya emanet etmek için farkındalık oluşturan 'Sıfır Atık' projelerinin altına imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlılığı ve sağlıklı yaşamı öğretmek amacıyla gerçekleşen eğitim çalışmasında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Hep Birlikte El Ele, Sıfır Atıkla Yeşil Geleceğe' sloganıyla gerçekleşen bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilere çevre bilincini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir ve farkındalık oluşturan projelerle çevreyi koruma adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Geçit, "Günümüz dünyasında sağlıklı bir çevre, temiz bir ortam ve yaşanabilir alanların çok büyük önemi vardır. Atık yönetimi, geri dönüşüm çalışmaları, yeşil alanların artırılması ve temiz enerji kullanımı konularında yaptığımız yatırımlar ile ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Güzel bir gelecek inşa etmek için bugünlerde attığımız adımların, ektiğimiz tohumların ayrı bir değeri vardır. Çocuklarımıza erken yaşlarda çevre bilinci aşılamak amacıyla okullarımızda düzenlediğimiz bilgilendirme faaliyetleri ise bu açıdan bakıldığı zaman ayrı bir önem taşımaktadır. Çevre bilincine ve geri dönüşüm duyarlılığına sahip bir nesil inşa ederek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya emanet içinde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bilgilendirme faaliyetlerimiz dışında okullar arasında atık pil toplama yarışması düzenledik, bu yarışma ile atık pilin çevreye verdiği zarara dikkat çekmeye çalışıyoruz. Atık pilin toprağa, havaya ve suya çok ciddi zararları vardır, bizlerde bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde devam eden 'Sıfır Atık' projesine ülke çapında en fazla katkı sunan yerel yönetimlerin başında geldiklerini dile getirdi.

Dünya çapında bilinen bir çevre hareketine dönüşen 'Sıfır Atık' projesinin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi, bir yaşam biçimi haline gelmesi ve çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması içinde belediye olarak her türlü desteği verdiklerinden bahseden Başkan Geçit, "Temiz, sağlıklı ve güzel çevrenin insan ve toplum hayatında çok önemli yeri vardır. Çevre bilincinin yaygınlaşması ve hep birlikte daha temiz, daha yeşil bir Yeşilyurt inşa etmek içinde farklı projeler geliştirip, toplumun tüm kesimlerinin desteğini almaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak için, doğayı koruma konusunda her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket ederek çevremizi ve doğamızı korumalıyız. Tüm hemşerilerimizi, çevre konusunda daha duyarlı olmaya ve doğamızı korumak için birlikte hareket etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Geçit konuşmasından sonra öğrencilere 'Sıfır Atık' çantası hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Yeşilyurt, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Geçit: 'Sağlıklı ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Geçit: "Sağlıklı ve temiz bir gelecek için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.