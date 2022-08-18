İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım

Önceki gün İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Osman Gazi Mahallesi'nde stant açan İYİ Partililer 25 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar partilileri öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

AKŞENER MEYDAN OKUDU

Yaşanan olayda iki İYİ Partili yaralanırken, saldırganlar henüz belirlenemedi. Yaşanan olaya sert sözlerle tepki gösteren Akşener, saldırganlara meydan okudu.

"KORKAKLAR BUYRUN BEN BURADAYIM"

Saldırıyı yapanlara seslenen Akşener, "Saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. Saldırıya uğrayan arkadaşımızda burada. Şimdi arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım burada. Namertler buyurun ben buradayım. Korkaklar buyurun. İki kişiye 20 kişi saldıranlar buyurun. Bu ülkeyi uçurumun kenarındaydı, dibine sürüklediniz. Ant olsun ki şad olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla, demokrasiyle, sandıkta emekli edip hepsini gezmeye göndereceğiz inşallah" dedi.