Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım - Son Dakika
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Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım

22.10.2022 11:23

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, oğlunun bu kararından memnun olduğunu açıkladı. Anne Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum" dedi.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

"ATATÜRK" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Erdoğan'ın rozetini takması sonrası kürsüden bir konuşma yapan Çelebi, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de Atatürk'ün bir askeri olarak Türkiye yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

ANNESİ, OĞLUNUN KARARINDAN MEMNUN

Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesinin yankıları sürerken sürpriz bir çıkış da annesinden geldi. Oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden eski gardiyan anne Rukiye Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

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Mehmet Ali Çelebi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım - Son Dakika


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