CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.

GÜRSEL TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Tekin'in bu sözleri kamuoyunda büyük tartışmaların yaşanmasına neden olurken çok sayıda isim bu sözler üzerinden CHP'ye yüklenmişti. Eleştirilerin odağında yer alan Gürsel Tekin, İnci Sözlük YouTube kanalında soruları yanıtlarken "HDP'ye Bakanlık verilebilir" sözleriyle ilgili de yeni ifadeler kullandı.

"TARTIŞMA KONUSU YARATABİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"Anayasayı hatırlatmanın böylesine tartışma konusu yaratabileceğini hiç düşünemedim" diyen Gürsel Tekin, istifa etmeyeceğini söyledi.