Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik

2021 yılında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"6+1 DEĞİL, CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Çelebi'nin bir süre sonra da "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." şeklinde bir mesaj paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bağımsız vekilin AK Parti'ye geçeceği iddialarını dillendirdi. Paylaşımlar sonrası Mehmet Ali Çelebi adı kısa sürede Twitter'da gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

HDP ELEŞTİRİSİ İLE İSTİFA ETMİŞTİ

Çelebi, CHP'den istifasını açıkladığı gün yaptığı konuşmada, "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den; ülkeye hem demokrasi vadedip hem parti içinde AK Parti tipi demokrasiyi yani 'itaat et rahat et.' anlayışını hakim kılanlara, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, 'Işığımız Öcalan' diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP'ye geldik." demişti.