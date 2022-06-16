Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı

16.06.2022 15:24
Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatı yapımı ve kiralanması sözleşmesi imzalandı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatı yapımı ve kiralanması sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık Makamında düzenlenen sözleşme imzalama törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yüklenici firma yetkileri katıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bugünde Ilıca Termal Tatil Köyüne yapılacak olan 36 adet termal konaklama birimi inşaatının sözleşmesini imzaladık. Konaklama birimlerimiz yer teslimi yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağının tamamlanmasının ardından, 36 adet konaklama projemiz ve Özel Banyolar projelerimiz hayata geçiyor. Projelerimiz tamamlandığında Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü'nün ülkemiz ve bölgemiz için turizm cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız tam. Yaptığımız proje ve çalışmalarla ilçemizde turizm alanında marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz. Gediz'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı
Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı
Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı
Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı

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Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, Kütahya, Termal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gediz'de 36 adet termal konaklama birimleri sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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