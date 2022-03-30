Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir - Son Dakika
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Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir

30.03.2022 10:52
Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olacağını söyledi. Temurci, MHP lideri Bahçeli ile ilgili de önemli bir iddiada bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TELE1'de Tuba Emlek'in sunduğu Mercek isimli programa konuk olan Temurci, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

"O MASADA GÜCÜ GÖRDÜ"

Temurci, "Şu anda iki yıllık dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Yeniden parlamenter süreç diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu'dur. Tayyip beyin tek korkusu güçtür. O masada gücü gördü Tayyip bey. Millet gittiğim her yerde iş güç diyor. Millet her yerde bundan bahsediyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de ilginç bir iddiada bulunan Temurci, "Erdoğan'ın kulağına aday olmayacağını fısıldayacak kişi Bahçeli olabilir. Bahçeli'nin adayı 6'lı masadan biri olabilir" diye konuştu.

"BAKAN NEBATİ GÖREVDEN ALINABİLİR"

Selim Temurci, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili de önemli bir iddia ortaya attı. Temurci, "Nebati bir süredir ortada görünmüyor. Mayıs'ı geçmeden Nebati görevden alınabilir" dedi.

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Son Dakika Politika Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir - Son Dakika


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