Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TELE1'de Tuba Emlek'in sunduğu Mercek isimli programa konuk olan Temurci, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

"O MASADA GÜCÜ GÖRDÜ"

Temurci, "Şu anda iki yıllık dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Yeniden parlamenter süreç diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu'dur. Tayyip beyin tek korkusu güçtür. O masada gücü gördü Tayyip bey. Millet gittiğim her yerde iş güç diyor. Millet her yerde bundan bahsediyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için de ilginç bir iddiada bulunan Temurci, "Erdoğan'ın kulağına aday olmayacağını fısıldayacak kişi Bahçeli olabilir. Bahçeli'nin adayı 6'lı masadan biri olabilir" diye konuştu.

"BAKAN NEBATİ GÖREVDEN ALINABİLİR"

Selim Temurci, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile ilgili de önemli bir iddia ortaya attı. Temurci, "Nebati bir süredir ortada görünmüyor. Mayıs'ı geçmeden Nebati görevden alınabilir" dedi.