Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek.
Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen 'CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?' sorusunu yanıtladı - Son Dakika