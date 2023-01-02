Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen "CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen "CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?" sorusunu yanıtladı

02.01.2023 16:09

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkez binasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Davutoğlu, görüşme öncesi kendisine yöneltilen, "CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimden rahatsız mısınız?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NA GİDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek.

"GERİLİMDEN RAHATSIZ MISINIZ?" DİYE SORULDU

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen 'CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?' sorusunu yanıtladı - Son Dakika


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