Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu, kendisine yöneltilen "CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?" sorusunu yanıtladı

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NA GİDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek.

"GERİLİMDEN RAHATSIZ MISINIZ?" DİYE SORULDU

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.