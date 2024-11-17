Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ahmet Türk ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ahmet Türk ile Görüştü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir otelde bir araya geldi. İkili, demokratik gelecek ve kalıcı barış için ortak görüş alışverişinde bulundu.

17.11.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ahmet Türk ile görüştü

MARDİN - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü.

Mardin'de bir otelde açıklama yapan Ahmet Türk, kalıcı barışın sağlanması ve demokratik geleceğin oluşturulması için herkesin çaba içinde olduğunu söyledi. Türk, "Biz, bugün kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden yararlandık. Elbette ki; demokratik bir gelecek için neler yapmamız gerektiği konusunda fikirlerimizi beyan ettik. İnanıyorum ki; bu ülkede adaletin, eşitliğin, özgürlüğün olduğu bir geleceği yakalamış oluruz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Sadece siyasetçilere değil, sadece yönetimlerde değil, halkımız, halklarımız da demokratik bir gelecek için çaba göstermeli ve bunu birlikte geleceğe taşımalıyız. Ben tekrar çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli kadim kentimizde başkanımızı görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının kayyum tarafından görevden alınmalarına her zaman ilkesel olarak karşı çıktıklarını ifade etti. Parti politikalarının da böyle olduğunu belirten Davutoğlu, "Ahmet Türk ile çok güzel çok dostane bilgi alışverişi yaptık. Birlikte yaşadığımız tecrübeler oldu, birlikte yaşadığımız acılar oldu. Ama şu gerçeği herkesin görmesi lazım ki; Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik hukuk devletidir. Bütün vatandaşları herhangi bir ayrım olmaksızın eşittir ve demokratik devletin gerekli olan şartlara sahip olmak bakımından ağır bir mücadele verdik. Ağır bedeller ödenmiş bir ülkedir" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ahmet Türk ile Görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ahmet Türk ile Görüştü - Son Dakika

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