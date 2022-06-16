Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı

16.06.2022 19:50

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı.

Davutoğlu, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Osmaniye İl Teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, iktidara geldiklerinde "siyasi ahlak yasası"nı hayata geçireceklerini söyledi.

Çiftçilere hak ettiği desteği vereceklerini dile getiren Davutoğlu, "Gençlerimize çiftçilik desteği vereceğiz. Kadınlarımıza tarlada sosyal sigorta haklarını vereceğiz. Bu ülkenin evlatlarının rızık için, geçim için başka ülkelerin kapılarında beklemesine asla ama asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, buradaki programın ardından Düziçi ilçesine geçerek partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Davutoğlu'nun ilçede bulunmasını protesto etti.

Davutoğlu'nun grubun yanından geçerken el salladığı protesto sırasında, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı - Son Dakika

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