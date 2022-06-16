Çiftçilere hak ettiği desteği vereceklerini dile getiren Davutoğlu, "Gençlerimize çiftçilik desteği vereceğiz. Kadınlarımıza tarlada sosyal sigorta haklarını vereceğiz. Bu ülkenin evlatlarının rızık için, geçim için başka ülkelerin kapılarında beklemesine asla ama asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Osmaniye'de çeşitli programlara katıldı - Son Dakika

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