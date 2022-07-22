Daha sonra partisinin restoranda düzenlenen Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan Davutoğlu, müdahale alımlarında FİSKOBİRLİK'in olması gerektiğini belirterek, "Eğer müdahale alımları yapılacaksa fındıkta FİSKOBİRLİK ve üretici devrede olmalı. TMO yetmez. Eğer bir kolaylık göstereceklerse fındık üreticilerinin ve FİSKOBİRLİK'in faizlerinde, kredilerinde kolaylık göstersinler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

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