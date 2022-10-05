Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir hazır bulundu.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Mahkeme, Ahmet Davutoğlu'nun avukatı aracılığıyla bu dosya kapsamında bulunan tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren bir dilekçe sunduğunu aktardı.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Demirtaş hakkında aynı suçlamalarla başka illerde ve mahkemelerde devam eden dosyaların sonuçlarının beklenmesine ve bir kısmı karara bağlanan dosyaların ise istinaftan dönmelerinin beklenmesine kara vererek duruşmayı erteledi.

DEMİRTAŞ DAVUTOĞLU'NA SESLENMİŞTİ

Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir açıklama yaparak Davutoğlu'na şu çağrıyı yapmıştı: "Şu ana kadar toplam 9 yıl hapis cezası aldım. 6 yıldır tutukluyum. Bununla birlikte 38 ağırlaşmış müebbet ve 10 bin yıla yakın hapis istemiyle yargılanıyorum. Sayın Davutoğlu'na sormak istiyorum, yüreğiniz soğumadı mı, daha ne kadar yargılanmam lazım''