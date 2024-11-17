Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı

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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında canlı yayına çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın başında skandal ifadeler kullandı. Davutoğlu, "Her şeyden önce Kürdistan bölgesindeki bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." dedi.

17.11.2024 21:14
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Kürdistan bölgesindeki bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalı olan Rudaw'da canlı yayına çıktı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, skandal bir çıkışta bulundu.

"KÜRDİSTAN'DAKİ KARDEŞLERİME SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Davutoğlu, sözlerinin başında, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir." dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu\'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı

Irak Bölgesel Yönetimi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar boş gereksiz bir adam konuştuğundan haberi yok 324 57 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    AKP DEN AYRILMIŞLAR AMA HALEN FİKİRLERİ, DÜŞÜNCELERİ AYNI. #BİRİ APOYU ÇIKARMAK İSTİYOR #ÖTEKİ KÜRDİSTAN DİYOR 155 112 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    Abi ne oluyor ya biz Türk Milletinin bilmeyipte sizin bildiğiniz, anlatır mısınız? Hepiniz hep bir ağızdan konuşur oldunuz hayırdır? 172 27 Yanıtla
  • ali azez:
    senin ne olduğun belliydide dilin ile ikrar etmen daha iyi oldu 168 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    oy icin ... yapacaklar. ceza almayacagini bilsem neler soyleyecem. sanki babalarinin topragini dagitiyorlar. sirf kendi ayranlari dokulmesin diye garibanin hakkini yiyorlar. 141 22 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    FETÖ öldü FETÖcüler saçmalamaya başladı sanki… 119 17 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    şu zavallı adam bu ülkede basbaksnlık yaptı. bütün siyası parti başkanlarına ne oldu böyle bi Kürt sever oldular. birleştirecek lerine ayrıştırma peşinde geziyolar. bu ülkemizi kimler yönetti yönetiyor. sanki bir yerden emir almışcasına hepsi aynı agızdan konuşuyor. kime güveneceğiz. hepsi bi partinin koltuğunu tutmuşlsr cöreklenmişler o makamlara bize tercih kalmıyo. hepsimi bir olur arkadaşlar ya. ATATÜRK gibi bir lider çıksa halkın içinden keşke. şu ülkemizin refahı. adaleti. güvenliği. eğitimi. için cabalasa. 95 27 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Hepiniz yargılanacak sınız!… 92 26 Yanıtla
  • harun 8071:
    Tam bi o. ç... 80 24 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun:
    Hadi be ... Aklın başında mı ? Belki de ; aklınla oy kaygusu ... 73 15 Yanıtla
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