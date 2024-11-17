Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Kürdistan bölgesindeki bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalı olan Rudaw'da canlı yayına çıktı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, skandal bir çıkışta bulundu.
Davutoğlu, sözlerinin başında, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir." dedi.
Son Dakika › Politika › Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı - Son Dakika
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