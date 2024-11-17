Gelecek Partisi lideri Davutoğlu\'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı

Trabzonspor S:

şu zavallı adam bu ülkede basbaksnlık yaptı. bütün siyası parti başkanlarına ne oldu böyle bi Kürt sever oldular. birleştirecek lerine ayrıştırma peşinde geziyolar. bu ülkemizi kimler yönetti yönetiyor. sanki bir yerden emir almışcasına hepsi aynı agızdan konuşuyor. kime güveneceğiz. hepsi bi partinin koltuğunu tutmuşlsr cöreklenmişler o makamlara bize tercih kalmıyo. hepsimi bir olur arkadaşlar ya. ATATÜRK gibi bir lider çıksa halkın içinden keşke. şu ülkemizin refahı. adaleti. güvenliği. eğitimi. için cabalasa.