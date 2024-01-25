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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 880 üye istifa etti - Son Dakika
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 880 üye istifa etti

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı. Aksoy, istifasını kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden gördüğü lüzum üzerine verdiğini belirtti.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 880 üye istifa etti
25.01.2024 - 11:52,
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini dile getirdi. Aksoy, toplamda 880 üyenin Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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