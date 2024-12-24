Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı İstifa Etti

Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı İstifa Etti

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na ve partililere teşekkür etti.

24.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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GELECEK Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğin duyurdu.

Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı İstifa Etti - Son Dakika

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