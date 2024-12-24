Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı İstifa Etti

Politika

GELECEK Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğin duyurdu.

Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.