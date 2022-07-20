İş dünyası, siyaset ve STK'lar içerisinde etkin bir isim olan Ömer Faruk Başaran'ın, Genel Başkanlığı'nı Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu 'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden istifası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti - Son Dakika

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