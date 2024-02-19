Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Ankara İl Başkanları Görevlerinden Ayrıldı

Politika

Yerel seçimlere sayılı günler kala önce Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç İstifa ettiğini duyurdu ardından DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın'ın görevinden alındığı açıklandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala Gelecek Partisi ve Deva Partisi Ankara il başkanlarını peş peşe ayrılıklar yaşandı. Önce Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel seçimlerde partisinin tek başına seçimlere girmesi arzu edilmesine rağmen ittifak modeliyle seçimlere girdiğini ancak 'Altılı Masa' ve CHP birlikteliğinin seçmenler açısından ağır sonuçlar ile karşı karşıya kaldıklarına sebep olduğunu belirtti. Tokaç, gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partide yaşanan aksaklıkların, yanlışların, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlara iletmesine rağmen, istişare kanallarının kapalı olduğunu ifade etti.

Tokaç, siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış olduğunu belirttiği yöneticilerin, anlayışını ve gereksiz ihtiraslarını sebep göstererek, Gelecek Partisi'ndeki Ankara İl Başkanlığı görevinden ve Parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Tokaç'ın açıklamalarının ardından bir ayrılık haberi de DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, Genel Merkez Başkanlık Kurulunun 18 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar gereği Partinin Ankara il başkanı Nutku Akın'ın DEVA Partisi tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmasını sebep göstererek tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği ve görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Ayrıca Akın'ın gün içerisinde bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyurması bekleniyor. - ANKARA