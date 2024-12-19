Genç Parti Lideri Şahindur\'dan Suriye Açıklaması: \'Yeni Bir Afganistan Kurulmasına İzin Vermemeliyiz\'

Politika

SURİYE'DE yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Madem ABD Başkanı Trump dahil herkes ' Suriye 'de Türkiye belirleyici aktör' diyor, o zaman neden sınırımızda Suriye Cumhuriyeti kurmaya çalışmıyoruz. Sınırlarımızda yeni bir Afganistan kurulmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Burçin Şahindur, Suriye'de yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyaya bakıyorum, herkes kahramanlık destanları yazıyor. 'Biz HTŞ liderini şoför yaptık, Emevi Camisi'nde namaz kıldık' gibi. Madem bu kadar gücümüz var, madem her şey Türk'ün bir sözüne bakıyor, peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden Suriye'nin yeni rejimini cumhuriyet yapmıyor, yapamıyor ' Neden Suriye'de ikinci Afganistan'ı kurmaya çalışıyoruz ' Suriye'de Taliban benzeri bir yönetim oluşmasına izin vermeyin" diye konuştu.

Şahindur, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Suriyeliler cumhuriyetten o kadar mutlu ki, sırf bu sebeple ülkelerine dönmüyorlar. Madem bu kadar kuvvetliyiz neden sınırımızda Suriye Cumhuriyeti kurmaya çalışmıyoruz? Halkımızın konuya böyle bakması lazım. Sınırlarımızda yeni bir Afganistan kurulmasına izin vermemeliyiz. Bunlar hep gelecek seçime endekslenen kahramanlıklar."