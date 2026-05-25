Gençlerden Baki Ersoy\'a Yüzde 11,6 Beğeni

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada, gençlerin en beğendiği Cumhur İttifakı milletvekilleri sıralamasında, Baki Ersoy yüzde 11,6'lık oranla ilk 5'te yer aldı.

Gençlerin siyasi isimlere yönelik beğeni düzeylerini ortaya koyan araştırmada, Cumhur İttifakı'nın en beğenilen milletvekilleri listesi açıklandı. ORC araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Baki Ersoy yüzde 11,6'lık beğeni oranıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Ersoy'un gençler nezdindeki yüksek beğeni oranı, özellikle sosyal medya çalışmaları, saha faaliyetleri ve gençlerle kurduğu yakın iletişimle ilişkilendirildi.

Araştırmada 17-29 yaş arası bin 180 kişi görüş belirterek, en beğendikleri milletvekillerini seçti. - KAYSERİ