Gençlerden Netflix ve Beinsport'a Tütün Protestosu - Son Dakika
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Politika

Gençlerden Netflix ve Beinsport'a Tütün Protestosu

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Gençler, Formula 1 içeriklerinde tütün logolarının çıkarılmasını talep etmek için mektup gönderdi.

08.04.2025 15:20
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Gençlerden Netflix ve Beinsport'a mektup

ANKARA - Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve beraberindeki gençler, Meclis postanesinden Netflix ve Bein Sport'a Genel Müdürlüklerine mektup göndererek Formula 1 içeriklerinde yer alan tütün ürünleri logolarının çıkarılmasını ve yayın politikalarının Türkiye'deki yasal mevzuata uygun hale getirilmesini talep etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve beraberindeki Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyesi gençler dijital platformlarının tütün endüstrisinin görünürlüğü ve genç izleyicilere yönelik dolaylı reklam stratejileri nedeniyle Netflix ve Bein Sports'un Genel Müdürlüklerine Meclis Postanesi'nden mektup gönderdi. Gençler mektupta, Formula 1 içeriklerinde yer alan tütün ürünleri logolarının çıkarılmasını, bu unsurların bulanıklaştırılmasını ve yayın politikalarının Türkiye'deki yasal mevzuata uygun hale getirilmesini talep etti.

Mektubun gönderilmesinden önce TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Durgut, "Büyük sigara şirketleri dünya genelinde daralan geleneksel sigara pazarını telafi edebilmek için zararsız gösterdikleri yeni nesil ürünleri, yani nikotin torbaları, e-sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerine yönelmiş durumdadır. Formula 1 gibi küresel platformlar, bu yeni ürünleri gençlere pazarlamak için adeta bir sıçrama tahtası olarak kullanılmaktadır. Burada tütün endüstrisinin bu kirli pazarlama taktiklerine karşı özellikle yayıncı kuruluşlara seslenmek istiyorum. Artık yasal sorumluluklarınızı yerine getirin. Türkiye'de ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tütün kontrolü stratejilerini uygulayan birçok ülkede televizyon yayınlarında tütün reklamlarının gösterilmesi yasaktır. Buna rağmen Formula 1 yarışlarını yayınlayan Bein Sport, elindeki bulanıklaştırma teknolojisini kullanmayarak bu reklamları izleyiciye doğrudan yansıtmaktadır. Bu, Türkiye'de yürürlükte olan 4207 yılı sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanunun 3. maddesinin açık ihlalidir" diye konuştu.

Netflix gibi platformların, küresel halk sağlığını tehdit eden bu içeriklere kolayca erişim sağlamasını kabul edilemez bir yayın politikası olarak değerlendiren Durgut "Buradan, kamuoyuna ve Beinsports ve Netflix gibi yayıncılıklara açık çağrımız şudur. Sporu ve eğlenceyi, zehirli ürünlerin pazarlama aracı haline getirmeyin. Yasalara ve etik yayıncılık sorumluluklarına uyun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan reklam içeriklerine karşı acilen önlem alın. Tütün endüstrisinin görülmez ama etkili taktiklerine karşı birlikte durmalı. Genç nesillerimizi bu tehlikelerden korumalıyız. Bizler halk sağlığını savunanlar olarak bu süreci kararlılıkla takip edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan Tütün Endüstrisine Karşı Gençlik İnisiyatifi üyeleri, Netflix ve beIN Sports'a hitaben hazırladıkları mektupları Meclis postanesinden ilgili yayın kuruluşlarının genel müdürlüklerine gönderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gençlerden Netflix ve Beinsport'a Tütün Protestosu - Son Dakika

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