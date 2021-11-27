Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta KAHRAMANMARAŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Bir dizi gezi ve inceleme için kente gelen Bakan Kasapoğlu, ilk ziyareti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne yaptı. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bakan Kasapoğlu'na belediyenin bastırdığı kitaplardan hediye etti. Kahramanmaraş'ın kırmızı şeritli madalyasını da inceleyen Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler belediyeden ayrıldı. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. Bakan Kasapoğlu'nun programı gün boyu devam edecek.

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