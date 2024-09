Gençlik ve Spor Bakanı Kayseri\'yi Ziyaret Edecek

Politika

AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları programı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyetin Kayseri'ye geleceğini söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile beraberindeki heyeti şehrimizde ağırlayacağız" dedi.

Bakanın birlikte geleceği heyet ile birlikte kent genelinde programlar gerçekleştireceğini söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'mızın her yıl düzenlediği Türkiye Buluşmaları adı altında tüm ili kapsayan programlar gerçekleştireceğiz. Bu program kapsamında da Kayserimize de Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, önceki dönem bakanlarımız Bülent Tüfenkci ve Vahit Kirişci aynı zamanda da 14 tane milletvekili gelecek. Toplam 16 tane de ayrı misafirimiz olacak. Sabah basın toplantısıyla ve teşkilat buluşmasıyla birlikte gelen misafirlerimizin hepsi ilçelere SKM programlarını gerçekleştirmek için dağılacaklar. AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiği bu programda tüm ilçelere ve il merkezinde olmak üzere yoğun bir program gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 500'e yakın SKM programı 16 ilçede gerçekleştirilecek" dedi.

Üzüm, AK Parti'nin her zaman halkın içinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye buluşmaları AK Parti'nin daha önceden de uyguladığı ve bunu sürekli hale getirdiği bir program. Biz de bakanımızı yarın sabah itibariyle karşılayacağız. Kendisi ile saat 11'den sonra Erciyes'te bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gideceğiz. Biliyorsunuz U16 Milli Takımı şampiyon oldu. Orada Türkiye- Portekiz maçı var. Hem tesis açılışı hem de futbolcularımızı ziyaret edeceğiz. Sonrasında valilik ve büyükşehir belediyesi ziyaretimiz ve yeraltı çarşısında bir esnaf ziyaretimiz var. Valimizin 41.'sini açtığı ERVA Spor Okulları ile ilgili bir ziyaretimiz var. Sonra spor camiasıyla Kadir Has Kültür Merkezi'nde motosiklet kulüpleri de olmak üzere büyük bir buluşma gerçekleşecek. Sonrasında AK Parti İl Teşkilatı, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Teşkilatı'nı ziyaret edeceğiz. En sonunda da Millet Bahçesinde hem gençlerle hem de vatandaşlarımızla buluşacağız. AK Parti her zaman halkın içinde olmuş, vatandaşla iç içe olmuş bir partidir. Teşkilatımız da böyle bir program yaptığı için bizim de bu programlara eşlik ederek, vatandaşla hasbihal etme fırsatı verdiği için de teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ