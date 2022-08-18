Bakan Kasapoğlu: Bu bir organizasyon becerisidir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: Bu bir organizasyon becerisidir

18.08.2022 16:55

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanışı kapsamında, "Her bir misafirimiz memleketine giderken Konya'daki dostluklarını yüreğinde götürecek; zihninde bir ömür unutamayacağı hatıralarla Konya hatıralarıyla memleketine dönecek, demiştik.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanışı kapsamında, "Her bir misafirimiz memleketine giderken Konya'daki dostluklarını yüreğinde götürecek; zihninde bir ömür unutamayacağı hatıralarla Konya hatıralarıyla memleketine dönecek, demiştik. Hamdolsun görüştüğüm her kişi bu hissiyatla dönüyor. Bu bir organizasyon becerisinin neticesidir" dedi.

Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın kapanış gününde teşekkür ziyaretleri yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Konya Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Konya, gönül zenginliğinin en güçlü mesajını veren bir şehir. Bu şehirde 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu, binlerce kardeşimiz hamdolsun; sizlerin o güzel yüreğiyle cömertliğiyle çok güzel bir şekilde misafir ettik. Her bir misafirimiz gerek devlet adamları gerek spor yöneticileri gerekse sporcular memleketlerine çok ama çok mutlu bir şekilde dönüyor. Çok güzel hatıralarla ayrılıyorlar. Oyunlar başlarken şunu söylemiştik. Demiştik ki 'Elbet Konya'da müsabakalar olacak, mücadeleler olacak ama bu mücadelelerin kaybedeni olmayacak. Buradan herkes kazançlı çıkacak. Kardeşlik kazanacak, dostluk kazanacak'. Her bir misafirimiz memleketine giderken Konya'daki dostluklarını yüreğinde götürecek; zihninde bir ömür unutamayacağı hatıralarla Konya hatıralarıyla memleketine dönecek, demiştik. Hamdolsun, görüştüğüm her kişi bu hissiyatla bu memnuniyetle memleketine dönüyor. Bu bir misafirperverlik anlayışının, bu bir organizasyon becerisinin neticesidir. Bu kadim şehre, bu güzel halka da bunun çok güzel yakıştığını hep birlikte görüyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalı kardeşlerimize, Konya'nın değerli hanımefendilerine, beyefendilerine, sevgili gençlerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

2023 seçimlerini de hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tabi ki Konya yeri ayrı hamdolsun. Konya'nın ilçeleri, her biri bakanlık olarak bugüne kadar gerek gençlik yatırımlarıyla gerek spor yatırımlarıyla çok güçlü bir şekilde. Çalıştığımız bölge ilçeleriyle mahalleleriyle ve oyunlar vesilesiyle bu altyapıyı tekrar gözden geçirip, güçlendirme imkanı yakaladık. Bundan sonra da yine aynı ihtimamla aynı özenle ve gayretle Konya'nın, Konya'nın gençlerinin, tüm Konya halkının emrinde olmaya da devam edeceğiz. Tabi Konya teşkilatımız, bu anlamda hem başkanımız hem değerli yol arkadaşlarımız, her daim yanımızda oldunuz. Her birinize, bu özel süreçteki güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum ve tabi önümüzde seçim süreci olacak. 2023'te daha adil bir dünya, milli iradenin daha güçlü sadası yolunda biliyoruz ki Konya yine tüm dünyaya o güçlü mesajını sandıkları patlatarak haykıracak ve inşallah zafer yine bu kutlu yola baş koyanların olacak. Birlikte inandığımız yolda yürümeye, el ele, omuz omuza yürümeye de devam edeceğiz. İnşallah yine böylesine güzel vesilelerle bir araya geleceğiz."


YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik' Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik'
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: Bu bir organizasyon becerisidir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: Bu bir organizasyon becerisidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement