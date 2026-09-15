Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: İHA
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