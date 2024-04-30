Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısırlı mevkidaşı Askar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısırlı mevkidaşı Askar ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı Ankara'da resmi bir törenle karşıladı ve ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

30.04.2024 00:32
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Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısırlı mevkidaşı Askar ile bir araya geldi

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Mısırlı mevkidaşı Osama Askar ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısırlı mevkidaşı Askar ile bir araya geldi - Son Dakika

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