Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile EFES-2024 kapsamında bir araya geldi. Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2024'e katılan Muganga ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

29.05.2024 14:41
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mubarakh Muganga ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ruanda Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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