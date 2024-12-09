Genelkurmay Başkanları Arasında İkili Görüşme

Politika

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kıngjı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kıngjı'yı 9 Aralık 2024 tarihinde askeri törenle karşılamıştır. Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kıngjı ve heyetler, Genelkurmay karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir" denildi.