DEM Parti Mardin milletvekili George Aslan Suriyanice Noel kutlaması yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. DEM Parti Mardin milletvekili konuşmasının sonunda Süryanice Hristiyan toplumunun Noel Bayramı'nı kutladı.
Aslan, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a da mikrofonu kapatmadığı için teşekkür etti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › George Aslan'dan Süryanice Noel Kutlaması - Son Dakika
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