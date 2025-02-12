Gergerlioğlu'ndan Zeydan'a Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
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Politika

Gergerlioğlu'ndan Zeydan'a Hapis Cezasına Tepki

Gergerlioğlu\'ndan Zeydan\'a Hapis Cezasına Tepki

DEM Parti milletvekilleri, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a verilen hapis cezasını eleştirdi.

12.02.2025 22:46
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasını eleştirdi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zeydan'a, yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini hatırlattı.

"Kararın hukuksuz olduğunu" ileri süren Gergerlioğlu, "Sayın belediye eş başkanlarının, halkın iradesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kent uzlaşısı gibi bir meselede suçlu çıkarmanın doğru olmadığını savunan Beştaş, Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının ise "hukuk garabeti" olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

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