Gergerlioğlu: Saldırı olursa sorumlusu Başsavcılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gergerlioğlu: Saldırı olursa sorumlusu Başsavcılık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurularına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı verdiğini söyledi. Gergerlioğlu, olası bir saldırıda sorumluluğun Başsavcılıkta olduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaret, küfür ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yaptığı suç duyurularına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararları verdiğini söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içeren paylaşımlar yapıldığını anlatan Gergerlioğlu, bu paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yüzlerce suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Başsavcılığın ise söz konusu suç duyurularına takipsizlik kararı verdiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Buradan ilan ediyorum, yarın öbür gün Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir saldırı yapılır, yaralanır veya öldürülürsem sorumlusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dır." diye konuştu.

Savcılara ve hakimlere de seslenen Gergerlioğlu, "Savcılara soruyorum, size bu hakaretler yapılsa, birisi takipsizlik verse ne dersiniz yahu? Size bu tehditler yapılsa, bir başka hakim beraat verse ne dersiniz ey hakimler? Memlekette yargıya güvenmeyeceksek kime güveneceğiz?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, DEM Parti, Güvenlik, Politika, Kocaeli, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Gergerlioğlu: Saldırı olursa sorumlusu Başsavcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:50:58. #7.12#
SON DAKİKA: Gergerlioğlu: Saldırı olursa sorumlusu Başsavcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement