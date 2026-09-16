Gergerlioğlu: Saldırı olursa sorumlusu Başsavcılık

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaret, küfür ve tehdit içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yaptığı suç duyurularına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararları verdiğini söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içeren paylaşımlar yapıldığını anlatan Gergerlioğlu, bu paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yüzlerce suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Başsavcılığın ise söz konusu suç duyurularına takipsizlik kararı verdiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Buradan ilan ediyorum, yarın öbür gün Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir saldırı yapılır, yaralanır veya öldürülürsem sorumlusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'dır." diye konuştu.

Savcılara ve hakimlere de seslenen Gergerlioğlu, "Savcılara soruyorum, size bu hakaretler yapılsa, birisi takipsizlik verse ne dersiniz yahu? Size bu tehditler yapılsa, bir başka hakim beraat verse ne dersiniz ey hakimler? Memlekette yargıya güvenmeyeceksek kime güveneceğiz?" ifadesini kullandı.