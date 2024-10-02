Gıda Güvencesi İçin Kendi Kendine Yeterlik

Politika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin gıdada kendi kendine yeterliliğini sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesinin yayımlandığını anlattı.

463 firmanın ürünlerinde taklit-tağşiş yaptığını ifade eden Gürer, bakanlığın açıkladığı bilgilere göre sağlığı tehdit eden ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın denetleme yaptığı yerlerin sadece kayıtlı imalathaneler olduğunu belirten Gürer, "Bir de bunun yanında 'merdiven altı' dediğimiz kayıt dışı piyasaya sürülen ve satış yapılan ürünler var. Bunlarda da denetim yeterli ölçüde yapılmıyor. Onlarla ilgili verilere de erişme şansımız yok." diye konuştu.

Gürer, Türkiye'nin çevresinde devam eden savaşların ciddi anlamda etkisi altında kalacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yanda Rusya- Ukrayna Savaşı devam ediyor. Bir yanda Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada bu savaşın Türkiye'ye sıçrama olasılığını da içine katarak değerlendirmede bulundu. Türkiye gıdada kendi kendine yeterliliğini sağlamak zorunda. Eğer 'biz bunu ihraç ediyoruz' diye övünürken ekmeğin fiyatı 10-15 liranın arasına gelmişse, düşünmemiz gerekiyor. Türkiye çevresindeki savaşlarda müdahil veya içinde olan değil, başta gıda güvencesi olmak üzere kendine yeter boyutta olmak durumundadır. Bunu sağlamayız."