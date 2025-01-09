Gıda İade Oranları Açıklandı

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20'si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34." - ANKARA