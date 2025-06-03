Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
03.06.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28 Temmuz itibarıyla tüm gıda işletmelerinin kare kod uygulamasını kullanmasının zorunlu hale geleceğini açıkladı. Yumaklı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin arttığını ve uygunsuzluk tespit ettikleri işletmelere idari para cezası uygulandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "28 Temmuz itibarıyla bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla 'Dünya Gıda Güvenirliği' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Güne özel hazırlanan videonun ardından açılış konuşmaları ile program başladı.

YUMAKLI: 2024'TE 1.3 MİLYONDAN FAZLA DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Gıdanın 'tohumdan çatala kadar olan sürecinin' her aşamasında bakanlık olarak bulunduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı şunları söyledi: "81 ilimizde güçlü bir altyapımız mevcut. 41 kamu, 107 özel sektör laboratuvarımız var. Gıdaya yönelik makamlığımızın 15 AR-GE merkezi var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi arkadaşım var. Bu güçlü yapıyla 2024 yılında 1.3 milyondan fazla denetim gerçekleşti. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağımızı buradan güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum.

"1.1 MİLYAR LİRALIK PARA CEZASI UYGULADIK"

1 Ocak'tan bu yana 503 bin denetim yapıldı. Bu denetimler sonucu 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildi. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1.1 milyar 56 milyon liralık idari para cezası uyguladık. Bizim amacımız uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek değil. Bizim amacımız o uygunsuzlukların yeniden meydana gelmemesini sağlayacak metotları adeta bir koruyucu hekimlik gibi firmalarımızla, işletmelerimizle, onların çalışanlarıyla ya da karar alıcılarıyla birlikte olmak. Sağlığı tehlikeye düşürücü bir unsur varsa cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bu zamana kadar yapılanların arasında da 301 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk."

"GIDA İŞLETMELERİ İÇİN KARE KOD UYGULAMASI ZORUNLU OLACAK"

Bitki ve hayvan sağlığına yönelik 2 yılda 100'e yakın uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Yumaklı, "24 yıldır ülkemizde patates siğili denilen bir hastalık sebebiyle bazı alanların üretime kapalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yıldan itibaren artık bu alanların üretime açıldığını söylüyoruz. Hayvanlara şap aşılamasını 2024 yılında 3'e çıkardık ve bu sayede bir önceki yıla göre vaka sayımızda yüzde 76'lık düşüş oldu. Gittiğiniz herhangi bir toplu tüketim yerinde, restoranda oranın denetlenip denetlenmediğini, en son ne zaman denetlendiğini görebileceksiniz ve cep telefonlarınızdan Tarım Cebinde uygulamasının Güvenilir Gıda sekmesinden çok basit bir şekilde o barkodu okutarak bilgilere ulaşabileceksiniz. Bir sonraki aşamamızda o işletmenin, o denetlemenin sonuçlarını da orada göstereceğiz. 28 Temmuz itibarıyla bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak. Dolayısıyla işletmelerimizin bu tarihe kadar bu uygulamaya geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, program sonunda yöresel lezzetlerin sunulduğu stantları tek tek gezerek hem tadım yaptı hem de sohbet etti.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Teknoloji, Politika, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rs202020:
    Şimdi huzurla alışveriş yapabiliriz hem çoooook ucuz hem çoooook güvenilir... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
Ankara’da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
Polis barikatına saldıran CHP’li başkana kamu davası Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası
Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı
CHP’li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu’na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu
Ankara’da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında
Jose Mourinho, Mario Branco’ya veda etti Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti
Süper Lig’den 4 takım PFDK’ye sevk edildi Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

18:04
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
16:31
İsrail basını: Suriye’de baş aktör Türkiye
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye
14:14
Yok böyle bir acı Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
00:05
Ankara’da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
Ankara'da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
23:51
Aybüke Pusat’ın sevgilisiyle tatil pozları Yeni imajı dikkat çekti
Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
23:50
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
23:33
Bir zamanlar Giresunspor’daydı Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
23:15
Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
23:00
Bomba gelişmeyi duyurdular Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
22:59
Aksaray’da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
22:52
Basketbol Süper Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 18:55:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.